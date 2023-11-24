Не Украина и не Израиль. В США назвали приоритет своей внешней политики
Новая глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти заявила, что сдерживание Китая и развитие партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона можно назвать главным приоритетом для Вашингтона.
Ее слова приводит агентство Bloomberg.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать с союзниками, чтобы противостоять растущим морским возможностям Пекина и других потенциальных противников по всему миру", — сказала военная.
Индо-Тихоокеанский регион "остается главным приоритетом Америки", добавила адмирал Франкетти на онлайн-брифинге в пятницу из Южной Кореи, завершая недельный визит в регион.
На днях газета The Washington Post написала, что действия Китая увеличивают риск войны с США в Тайваньском проливе.
"Война может произойти в любой момент", - считает директор по взаимодействию с Азией исследовательского центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн.
А в сентябре министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал власти страны оптимизировать ресурсы и быть готовым к вооруженному конфликту с Китаем.
"Мы должны быть готовы к войне, в которой у нас еще нет опыта", — считает министр ВВС США.