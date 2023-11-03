Сенат американского Конгресса практически единогласно утвердил новой главой военно-морских операций Военно-морских сил США адмирала Лизу Франкетти. Франкетти стала первой женщиной на высшем командном посту в ВМС США и в Объединенном комитете начальников штабов.

Об этом пишет ВВС.

Кандидатуру Франкетти на пост главы военно-морских операций в июле 2023 года выдвинул президент США Джо Байден. В августе, после отставки адмирала Майкла Гилдея, она была исполняющим обязанности руководителя.

Ее кандидатура была одобрена 95 голосами против одного. Один сенатор-республиканец пытался заблокировать ее назначение в знак протеста против политики Пентагона в отношении абортов.

Франкетти - ветеран ВМФ с 38-летним стажем, бывшая командующая 6-м флотом США и военно-морскими силами США в Южной Корее, также она служила командиром ударного авианосца.

С 2020 по 2022 год Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике ВМС, а в сентябре 2022-го стала одним из замначальника военно-морских операций по развитию боевых действий.

Береговую охрану США тоже возглавляет женщина – адмирал Линда Фэган. Но это подразделение подчиняется Министерству внутренней безопасности, а не Министерству обороны.

Мы писали о том, что летом Байден назначил на пост и.о. главы военного флота Франкетти.

Ране мы рассказывали, что в США первая женщина, пилотирующая истребители 5-го поколения, утопила в море новейший самолет F-35C.