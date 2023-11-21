Эпоха полного господства американских подводных лодок над китайскими заканчивается: Китай представил атомную ударную подводную лодку, оснащенную технологией шумоподавления, аналогичной той, что используется на американских подводных лодках.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В море вышла первая атомная подводная лодка с насосно-реактивной силовой установкой вместо гребного винта. Это означает, что у китайских подводников впервые замечена технология подавления шума, применяемая на новейших американских подводных лодках.

Также издание сообщает, что расширились производственные возможности Китая по изготовлению атомных подводных лодок, что свидетельствует о планах по увеличению их производства.

Китай также расширил свои возможности по обнаружению подводных лодок противника с помощью различных средств, включая сети подводных датчиков, известные как "Великая подводная стена", в таких стратегических районах, как Южно-Китайское море.

Эти события, а также активизация китайских военно-морских учений и сотрудничество с Россией в области противолодочной борьбы означают конец неоспоримого подводного господства США вблизи Китая.

Ответные меры США включают в себя развертывание в Тихом океане более современных кораблей и самолетов, а также расширение военно-морских операций и тренировок с союзниками.

Однако США сталкиваются с трудностями в отслеживании более тихих китайских подводных лодок и нуждаются в дополнительных ресурсах для ведения эффективной противолодочной войны.

Такое изменение баланса может иметь существенные последствия в таких сценариях, как потенциальный конфликт вокруг Тайваня, где, как предполагается, американские подводные лодки будут играть решающую роль.

Несмотря на прогресс, китайские подводные технологии по ряду параметров все еще отстают от новейших американских субмарин. Однако, построив свои подводные лодки, которые будут намного более трудно обнаруживаемыми и производя их в большем количестве, Китай может истощить военные ресурсы США.

Кроме того, китайские сети подводных датчиков представляют собой проблему для американских систем скрытности, что требует разработки новых американских стратегий противодействия этим датчикам.