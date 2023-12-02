Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые бронемашины в Украине уже в 2024 году. Речь идет о двух моделях - колесном бронетранспортере "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).

Об этом сообщил в интервью WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

"После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль ("Лиса") в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая "Рысь" — через 12-13 месяцев", — сказал глава концерна Армин Паппергер изданию WirtschaftsWoche.

Производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а Lynx может последовать за ним летом 2025 года.

Строить новые заводы в Украине Rheinmetall не планирует, план состоит в аренде существующих, которые "похоже, достаточно хорошо защищены" по опыту войны.

В 2022 году Rheinmetall получила заказы для Украины на сумму около 900 миллионов евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до двух с половиной миллиардов. "И в следующем году их наверняка будет больше", — прогнозирует Паппергер.

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