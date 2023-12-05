В результате ночного массового налета дронов в Крыму были поражены несколько военных объектов.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

В частности, беспилотники нанесли удар по радиолокационной системе "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово, стоянке вертолетов, радиолокационной системе П-18 "Терек" и системе управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" около населенного пункта Стрелковое.

Сообщается, что атаку организовала СБУ.

Сегодня утром сообщалось, что в РФ заявили о ночной атаке 41 дрона со стороны Азовского моря на Крым. Россияне заявили, что 22 дрона сбили системами ПВО над Азовским морем и еще 13 перехватили - видимо, применяя РЭБ.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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