В Крыму в эфире IPTV, показали обращение Владимира Зеленского.

О взломе сервисов цифрового телевидения сообщили местные жители.

"Вместо всех каналов там стали показывать обращение президента Украины. Дозвонились до интернет-провайдера, это взломали IPTV”, - пишут абоненты.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят переименовать населенные пункты в Крыму, чтобы они имели названия на крымскотатарском языке.

Также мы писали о том, что хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму и включили заявление Минобороны Украины.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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