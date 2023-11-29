Во взломанном эфире цифрового телевидения Крыма показали видеообращение Зеленского
В Крыму в эфире IPTV, показали обращение Владимира Зеленского.
О взломе сервисов цифрового телевидения сообщили местные жители.
"Вместо всех каналов там стали показывать обращение президента Украины. Дозвонились до интернет-провайдера, это взломали IPTV”, - пишут абоненты.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят переименовать населенные пункты в Крыму, чтобы они имели названия на крымскотатарском языке.
Также мы писали о том, что хакеры взломали эфир российских телеканалов в Крыму и включили заявление Минобороны Украины.
Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.
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