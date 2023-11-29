В среду, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаев.

Об этом сообщается в телеграм-канале президента, где было опубликовано видео встречи.

В Одессе он обсудил обстановку с военными.

"Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Оперативная обстановка и ведение боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса". Ситуация в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Работа ПВО Одесской области, прикрытие Одессы с воздуха, инфраструктуры "зернового коридора" и наших бригад", - сообщил президент темы обсуждений.

В Николаеве президент встретился с губернатором Виталием Кимом и обсудил программу патроната Дании над регионом.

"Программа патроната Дании над регионом - это действительно пример успеха. Пример, демонстрирующий другим странам, что мы можем делать вместе ради блага наших народов и защиты общих ценностей. Благодарю всех датчан за такую теплоту и внимание к нашим людям, за такое действенное сотрудничество", - написал президент в Телеграм.

Ранее Зеленский сообщил, что для защиты Херсона будут усилены средства ПВО и контрбатарейной борьбы.

Кроме этого, как заявил президент, Украина получит военные корабли для защиты черноморского "зернового коридора".