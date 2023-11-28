Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

"Закон подписан", - сказано в карточке закона.

Последняя редакция документа предполагает:

увеличение доходов на 22 млрд грн - до 1,768 триллиона гривен;

уменьшение дефицита государственного бюджета на 22 млрд грн - до 1,57 трлн грн;

уменьшение прогноза по реальному ВВП до 4,6% (с 5% в первом чтении);

улучшение прогноза по инфляции до 9,7% (с 10,8% в первом чтении).

Внешние заимствования сократили до 41 млрд долларов за счет увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд. грн.

Расходы при этом запланированы на уровне 3,35 трлн грн. Кроме того, заложен курс гривни 40,7 гривен за доллар (в первом чтении было 41,4 грн за доллар).

Доля военных статей бюджета Украины на следующий год составляет половину от всех расходов. Это 1,69 триллиона гривен (около 47 млрд долларов), или около 22% от ВВП страны.

Как мы писали, Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении 19 октября, после чего документ направили на доработку правительству.

2 ноября правительство одобрило проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" ко второму чтению.

9 ноября Рада приняла проект государственного бюджета во втором чтении. За утверждение главного финансового документа страны проголосовали 276 народных депутатов.