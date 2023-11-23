Как сообщает Bloomberg, из-за мирового замедления экономического роста и производства падает спрос на все основные биржевые металлы и сырьевые товары.

Вчера днем в Лондоне цены на все основные металлы снизились. Фьючерсы на медь на LME упали на 1,1% до 8,3 тыс. долл. за тонну. Алюминий подешевел на 1,3%, а цинк - на 1,9%.

Падает и рынок нефти. Марка Brent резко рухнула ниже 80 долларов.

Также сырьевые товары дешевеют из-за политики повышения ставок в США. Одним из следствий которого является подорожание доллара. А именно в нем номинируется большинство контрактов на сырьевые товары.

По прогнозам российского бизнесмена Олега Дерипаски, это приведет в будущем году к очень большим потерям для российского бюджета.

"Продолжается то, что в мире называется "мягкая посадка" (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед. При значительном снижении цен на все основные наши экспортные товары бюджет может не досчитаться 10-12 трлн рублей", - прогнозирует Дерипаска.

Напомним, что с начала войны доходы России от продажи нефти и газа составили 550 млрд евро.

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