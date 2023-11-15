Еврокомиссия прогнозирует Украине рост ВВП на 3,7% в 2024 году.

Об этом говорится в ее осеннем экономическом прогнозе на 2023 год.

ЕК констатирует, что украинская экономика продемонстрировала устойчивость в 2023 году. Прогнозируется рост ВВП на 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году.

При этом прогнозируется, что рост ВВП Украины в 2023 году может достигнуть 4,8%, что значительно выше, чем было предусмотрено в весеннем прогнозе ЕК.

Основными двигателями роста будут потребление и госинвестиции, особенно в процессе восстановления и реконструкции страны.

Указывается, что инфляция в Украине быстро снижалась в 2023 году с годовой ставкой 26,6% в декабре 2022 года до 7,1% в сентябре 2023 года. Прогнозируется дальнейшее снижение годовой инфляции до 7,6% в 2025 году.

Также в отчете говорится, что наблюдается определенная стабилизация на украинском рынке труда благодаря относительно низкой миграции и частичному возвращению перемещенных лиц в свои места проживания.

Однако прогноз делается в условиях высокой неопределенности, учитывая существующие риски. Эскалация военного конфликта может привести к дальнейшему росту цен, сбоям в цепочках поставок и потерям производственных мощностей страны.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года.

Тем временем Нацбанк провел опрос, на что хватает денег у украинцев. Как выяснилось, каждый четвертый украинец экономит на питании.