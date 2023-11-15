Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП и снижение инфляции в Украине

Еврокомиссия прогнозирует Украине рост ВВП на 3,7% в 2024 году.

Об этом говорится в ее осеннем экономическом прогнозе на 2023 год.

ЕК констатирует, что украинская экономика продемонстрировала устойчивость в 2023 году. Прогнозируется рост ВВП на 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году.

При этом прогнозируется, что рост ВВП Украины в 2023 году может достигнуть 4,8%, что значительно выше, чем было предусмотрено в весеннем прогнозе ЕК.

Основными двигателями роста будут потребление и госинвестиции, особенно в процессе восстановления и реконструкции страны.

Указывается, что инфляция в Украине быстро снижалась в 2023 году с годовой ставкой 26,6% в декабре 2022 года до 7,1% в сентябре 2023 года. Прогнозируется дальнейшее снижение годовой инфляции до 7,6% в 2025 году.

Также в отчете говорится, что наблюдается определенная стабилизация на украинском рынке труда благодаря относительно низкой миграции и частичному возвращению перемещенных лиц в свои места проживания.

Однако прогноз делается в условиях высокой неопределенности, учитывая существующие риски. Эскалация военного конфликта может привести к дальнейшему росту цен, сбоям в цепочках поставок и потерям производственных мощностей страны.

Экономический прогноз Еврокомиссии об Украине

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года.

Тем временем Нацбанк провел опрос, на что хватает денег у украинцев. Как выяснилось, каждый четвертый украинец экономит на питании.

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