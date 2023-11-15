За два года в Украине количество бедных выросло вдвое, а богатых - втрое. Каждый четвертый украинец экономит на питании.

Таковы итоги опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Опрос Нацбанка относительно того, на что хватает денег у украинцев, показал, что каждый четвертый в Украине экономит на питании. Так, в 2021-м на питании экономили 12,2% украинцев, в 2022-м - 19,9%, а в 2023-м - уже 26,2%.

В то же время значительно увеличилась доля богатых, то есть тех, кто может себе позволить любые покупки, - с 0,5% до 1,7%.

Ранее в своем последнем инфляционном отчете НБУ уверял, что доходы украинцев растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, а финансовое состояние домохозяйств постепенно улучшается.

Напомним, согласно рейтингу NV, в Украине остались всего два миллиардера, тогда как в прошлом году их было девять. Это Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 млрд долларов и Виктор Пинчук (EastOne) с состоянием в 1,72 млрд долларов.

Также недавно в сети появился рейтинг самых богатых военкомов Украины, обогатившихся во время мобилизации на взятках за содействие уклоняющимся от военной службы. Утверждается, что "хит-парад" состоятельных военкомов был составлен по версии следствия и НАПК.