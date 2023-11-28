Президент РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Траты на армию и ВПК составят впервые с советских времён треть всех расходов страны.

Об этом пишут российские СМИ.

За год по статье "национальная оборона" бюджет потратит 10,775 трлн рублей (120 миллиардов долларов).

Это на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Доля военных расходов в бюджете в следующем году достигнет 29,5%. В нынешнем году это было 19%, а в прошлом 17%.

Напомним, доля военных статей бюджета Украины на следующий год составляет половину от всех расходов. Это 1,68 триллиона гривен (около 46 млрд долларов).

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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