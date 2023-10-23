Власти РФ все больше увеличивают расходы на войну с Украиной. Предлагаемый государственный бюджет России на 2024 год предусматривает увеличение запланированных расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с запланированными на 2023 год.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter).

По данным британской разведки, расходы РФ на оборону в 2024 году составят около 6% валового внутреннего продукта (ВВП), а траты на образование и здравоохранение в проекте нового бюджета заморожены на уровне ассигнований на 2023 год, что равносильно реальному сокращению расходов в связи с инфляцией.

"Необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение растущего числа раненых солдат и семей погибших в конфликте. Более половины солдат, получивших настолько серьезные ранения, что им потребовалась более длительная медицинская помощь, потеряли конечности, причем каждому пятому потребовалась ампутация верхних конечностей. Этим раненым солдатам почти наверняка потребуется пожизненная медицинская помощь", - говорится в сообщении..

В британской разведке добавили, что постоянное увеличение военных расходов будет способствовать инфляционному давлению внутри РФ.

"Более того, продолжающееся увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать трудные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, увеличит финансовое давление на российский бизнес. Однако любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, устранит все более важную движущую силу российской экономической активности перед лицом санкций", - пишет Минобороны Британии.

Ранее в британской разведке сообщали, что Россия собирается в следующем году направить на оборону до 30% от всех своих общих государственных расходов.

А по данным Bloomberg, в 2024 году РФ планирует увеличить расходы на оборону до 112 млрд долларов.