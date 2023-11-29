Спикер парламента Руслан Стефанчук отрицает конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

В интервью Politico он назвал эту информацию "слухами" и "российской пропагандой", которая распространялась по "российским каналам".

"Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством", — заверил Стефанчук.

Напомним, что недавно Зеленский публично призвал Залужного соблюдать иерархию и не заниматься политикой, чем, фактически, подтвердил наличие конфликта.

"Если военный человек решил пойти в политику, тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", — сказал президент в интервью The Sun.

Между тем на Банковой отрицают трения между военным и политическим руководством.

Так, глава Офиса президента Андрей Ермак заверил в отсутствии раскола между Зеленским и главкомом Залужным.

"Я не вижу признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции. У нас единая позиция: победить в этой войне", - сказал Ермак.

Сотрудники Офиса президента Михаил Подоляк и Игорь Жовква вслед за ним говорят то же самое. По их словам, отношения президента и главнокомандующего ВСУ далеки от "громких заголовков" в СМИ.