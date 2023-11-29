Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом написал журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций.

По его словам, таклое распоряжение было передано губернаторам, "чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного - ред.) никакого ажиотажа".

Журналист назвал изложенное выше "движениями команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента".

Ранее мы рассказывали, что стоит за атакой Безуглой на Залужного и какие будут её последствия. Тот факт, что имеет место конфликт, на прошлой неделе подтвердил Зеленский, который в интервью The Sun призвал Залужного и прочих военных не заниматься политикой, так как это "не ведёт к единству нации".

Мы также сообщали, что у Зеленского открестились от обвинений нардепа Безуглой в адрес главкома ВСУ. Соответствующее видеообращение опубликовал представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский, добавив, что пребывание Марьяны Безуглой в комитете по вопросам безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины.