После заявления нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с призывом к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного продолжается полемика в соцсетях.

Волонтер Роман Доник пишет о невыполнении планов по мобилизации, в чем винит парламент и местные власти. По его словам, в эту проблему и упирается любое военное планирование.

"Может быть есть разница между тем что пишет Генштаб в мобилизационных директивах и в реальном количестве мобрезерва который способны обеспечить ТЦК? Ибо законы это ваша ответственность. И ответственность уклоняющихся и отказников - это ваше заигрывание с электоратом. Даже сбор людей для ТЦК это обязанности местных властей. Председатели ОГА и ВГА ответственные лица. Вот и посмотрите, сколько людей не додает исполнительная власть каждый месяц, столько и есть нужды сегодня. Столько людей сегодня не хватает в ВСУ, чтобы начать планировать, а не тушить пожары", - пишет Доник.

Также, по его словам, власти не обеспечивают армию необходимым количеством снарядов и вооружений.

Ранее мы писали о том, что известный активист пригрозил Зеленскому военным переворотом после призыва Безуглой к отставке Залужного.

Также мы писали о том, что у Владимира Зеленского открестились от обвинений нардепа Безуглой в адрес главкома ВСУ Залужного.