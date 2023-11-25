Атака дронов и 42 боестолкновения. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 ноября.
Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.
В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Враг нанёс три ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 75 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 74 уничтожены нашими защитниками.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины всё ещё остаётся сложной:
- На Купянском направлении противник вёл штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки. Нанёс авиационные удары вблизи Ивановки и Кисловки.
- На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не предпринимал. Нанёс авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.
- На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны было отбито семь атак.
- На Авдеевском направлении украинские военные отбили 17 атак оккупантов возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области.
- На Марьинском направлении неприятель вёл безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили семь атак.
- На Шахтёрском направлении РФ вела безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам россиян подверглись Херсон, Михайловка, Дорожное, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.
- Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.
Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 639-го дня. Под Авдеевкой продолжается третья волна российского наступления. В Воздушных силах сообщили, что РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике. Зимой в Украине будет развернута еще одна система Patriot из Германии.
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