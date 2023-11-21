Военная усталость в Украине и на Западе может привести к тому, что война в Украине закончится соглашением, основанном на ситуации на поле боя.

Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел на совещании командования чешской армии в Праге, сообщает BBC News.

По его словам, война в Украине несет большой риск, а именно военную усталость, которая проявляется не только у воюющих сторон, но и во всех странах, которые поддерживают одну из них.

"Это приведет к усилению давления с целью прекращения конфликта соглашением. Соглашение, если оно состоится, конечно, будет основано на реальной ситуации на поле боя", - спрогнозировал президент Чехии.

Также Павел заявлял, что контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, а зима для нее будет "непростой". По его оценке, РФ смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой". По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.