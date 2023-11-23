Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 23 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о докладах военных. Самые сложные направления – в Донецкой (Авдеевское) и Харьковской (Купянское) областях. Прокомментировал новые украинские санкции против россиян – в основном это дублирование тех санкций, которые ввел Запад.

Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ "стойко удерживают оборону", а РФ несет большие потери в живой силе и технике.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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