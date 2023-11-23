Самые сложные направления на фронте и новые санкции против россиян. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 23 ноября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о докладах военных. Самые сложные направления – в Донецкой (Авдеевское) и Харьковской (Купянское) областях.
- Прокомментировал новые украинские санкции против россиян – в основном это дублирование тех санкций, которые ввел Запад.
Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ "стойко удерживают оборону", а РФ несет большие потери в живой силе и технике.
Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.
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