Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы.

Об этом он сказал в комментарии "Украинскому радио".

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", — рассказал секретарь СНБО.

Речь идет о военнослужащих, призванных в 2020-2021 годах на срочную службу, демобилизацию которых приостановили из-за войны. В основном это мужчины младше 27 лет, не подпадающие под мобилизацию.

По словам Данилов, если они захотят остаться в армии, то смогут заключить новый контракт.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде считают, что проблема мобилизации в Украине острее, чем дефицит снарядов.

А также, что Верховная Рада хочет расширить круг лиц, подпадающих под мобилизацию.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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