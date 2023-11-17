Стали известные основные положения концепции военной кадровой политики, которую подписал министр обороны Рустем Умеров. Согласно документу, призыв на срочную службу заменят курсом краткой военной подготовки.

Как заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, армию хотят сделать полностью контрактной, без призывников. И при этом подготовить большой мобилизационный ресурс, учитывая угрозу нового вторжения РФ.

Вместо года службы по призыву люди будут проходить краткую подготовку с постоянной переподготовкой в дальнейшем.

Ранее мы писали, что согласно концепции после войны Украина создаст контрактную армию, а военнообязанные будут проходить обучение по специальностям. Также в рамках концепции предусмотрена усовершенствованная электронная система военного учета.

Также мы сообщали, что Министерство обороны Украины подготовило проект реформы территориальных центров комплектования (бывших военкоматов). Авторы предлагают автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга. Последнее подразумевает работу веб-портала с вакансиями и гражданских рекрутинговых агентств по подбору.