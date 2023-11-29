Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал нонсенсом сообщения о конфликте между политическим и военным руководством Украины.

Об этом он заявил в комментарии Би-би-си.

По его словам, политического процесса "сегодня в стране нет", как нет и военных, думающих о политике, а не о войне.

"Приоритет для всех — исключительно война и военные потребности страны", - заявил он.

Постоянные разговоры о "мифическом конфликте" призваны создать у разных аудиторий (внутренних или внешних) впечатление, что в стране нет единства, показать партнерам, что Украине не нужно помогать, а также "существенно увеличить депрессивные настроения", убежден Подоляк.

"Какой конфликт, если главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент — это стратегия, а главнокомандующий — операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные. На разных площадках", - добавил он.

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