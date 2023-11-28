Украина хочет переименовать населенные пункты в Крыму, чтобы они имели названия на крымскотатарском языке.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Географическим названиям во временно оккупированном Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке", - говорится в сообщении.

Этот вопрос обсуждали на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

В таком случае в Украине их будут подписывать латинским алфавитом.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в "Ахтиар".

Также мы писали, что, согласно опросу КМИС, большинство опрошенных граждан Украины выступают за возвращение Крыма военным путем. Такой вариант поддержали приблизительно 68% украинцев.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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