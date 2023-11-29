В среду, 29 ноября, президент Владимир Зеленский записал вечернее обращение после поездки в Одессу, Херсон и Николаев.

В нем он рассказал о своей поездке в Одессу, Николаев и Херсон.

В Одессе обсудили работу ПВО и защиту портов, в Николаеве – встречу с датчанами, которые работают над восстановлением города, в Херсоне – защиту города и области.

Напомним, что в Николаевской области постепенно восстанавливают движение транспорта после снегопада.

А в Одесской области из-за снегопада полностью перекрывали трассу Одесса-Рени.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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