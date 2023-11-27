Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 27 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о последствиях непогоды, которые сейчас ликвидируют в 17 областях. По его словам, есть погибшие из-за снегопадов и метелей – только в Одесской области пять человек. Рассказал о телефонных разговорах с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Еврокомиссии. Пообещал выполнение Украиной всех рекомендаций ЕС.

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. Мы разбирали, что означает рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель ожидает в декабре сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава Евросовета предупредил Украину, что скорейшее решение о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз не должно восприниматься как что-то заранее решенное.