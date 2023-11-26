Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 26 ноября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о сложных погодных условиях на территории Украины, особенно в южных регионах. В десяти областях обесточено 400 населенных пунктов. Рассказал об интенсивных боях на донецких направлениях и под Купянском. Отметил мужество украинских военных на передовой.

Напомним, сегодня представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что россияне снова пытаются захватить Купянск Харьковской области. Сейчас российские войска пытаются наступать в направлении села Синьковка в нескольких километрах от реки Оскол.

А накануне российские военные паблики заявили о захвате армией РФ промзоны в Авдеевке. Украина этого не комментирует и не подтверждает.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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