Сложные погодные условия и бои под Купянском. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 26 ноября.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о сложных погодных условиях на территории Украины, особенно в южных регионах. В десяти областях обесточено 400 населенных пунктов.
- Рассказал об интенсивных боях на донецких направлениях и под Купянском.
- Отметил мужество украинских военных на передовой.
Напомним, сегодня представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что россияне снова пытаются захватить Купянск Харьковской области. Сейчас российские войска пытаются наступать в направлении села Синьковка в нескольких километрах от реки Оскол.
А накануне российские военные паблики заявили о захвате армией РФ промзоны в Авдеевке. Украина этого не комментирует и не подтверждает.
Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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