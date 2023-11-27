Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "важном разговоре" с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы сосредоточились на прогрессе Украины в выполнении всех рекомендаций ЕК по началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Я подтвердил, что Украина выполнит все рекомендации, включая те, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении президента.

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. Мы разбирали, что означает рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Также сообщалось, что Венгрия будет блокировать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, пока не выполнят требования Будапешта по поводу языка.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель ожидает в декабре сложную встречу по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мишель предупредил Украину, что скорейшее решение о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз не должно восприниматься как что-то заранее решенное.