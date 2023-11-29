В Николаевской области постепенно восстанавливают движение транспорта после снегопада
В Николаевской области, где из-за снегопада была самая тяжелая ситуация на дорогах, постепенно восстанавливают движение транспорта.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Как отметили в администрации, для легкового транспорта открыто движение по следующим трассам:
- М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах Николаевской области);
- Т 15-06 на отрезке от Николаева до пгт Врадиевка.
Трассу Т 15-04 на отрезке от Первомайска до границы с Кировоградской областью открыли для всех категорий транспорта.
До сих пор остается в силе запрет на проезд для всех категорий транспорта по трассе Т 15-10 от Арбузинки до Еланца. Техника продолжает расчищать дороги в отдаленные деревни.
На карте отмечено, где еще остаются ограничения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов.
Сегодня утром также в Одесской области открыли для движения трассу Одесса-Рени.
Ранее сообщалось, что 26-27 ноября Одессу. где резко ухудшилась погода, сильно замело снегом. Часть населенных пунктов области оказалась обесточена из-за шквального ветра. Такая же ситуация сложилась и в соседней Николаевской области.
Утром 27 ноября Киев тоже находиля в зоне сложных погодных условий и ІІ (оранжевого) уровня опасности. В столице прошел сильный снегопад, на дорогах образовалась гололедица, порывы ветра достигали 22 м/с. Коммунальщики ликвидировали последствия непогоды.