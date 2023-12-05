Минобороны РФ заявляет, что сегодня ночью оккупированный Крым атаковал 41 беспилотник со стороны Азовского моря.

Сначала россияне заявили, что 22 дрона сбили системами ПВО над Азовским морем и еще 13 - "перехватили" (видимо, применяя РЭБ).

Затем вышло еще одно сообщение с уничтожением и перехватом еще шести беспилотников.

О прилетах информации пока нет.

Также сегодня ночью более четырех часов был перекрыт Крымский мост.

Российские паблики сообщают, что часть украинских дронов ночью атаковала нефтебазу под Феодосией.

Заявляется, что их сбила ПВО, но обломки одного упали на территорию базы. Резервуары ее пострадали.

Ранее мы писали, что 24 ноября Россия заявила о масштабной ночной атаке беспилотников. Утверждалось, что сбито 16 дронов: три над Волгоградской областью и 13 - над Крымом.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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