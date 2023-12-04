В воскресенье вечером, 3 декабря, россияне запустили из оккупированного Крыма ударные беспилотники "Шахед", которые ночью долетели до Закарпатья.

Об этом писали Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.

Сообщалось, что в 2:22 вражеские беспилотники долетели на запад страны, в 3:34 воздушную тревогу объявили на Закарпатье.

"2.22 Львовская, Волынская области – угроза применения ударных БПЛА!

2.49 "Шахеды" в направлении Львова! На востоке – активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения.

3.15 Ивано-Франковская область – угроза применения ударных БПЛА!", - говорилось в сообщениях ВС ВСУ.

На пути к Закарпатью "Шахеды" перемещались в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, в ночь на 4 декабря россияне атаковали 23 ударными "Шахедами" с мыса Чауда (из Крыма) и управляемой авиационной ракетой (из Херсонской области). Силы ПВО сбили ракету и 18 "Шахедов". Противовоздушная оборона работала не менее чем в девяти областях Украины.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.