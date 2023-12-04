Ночью выпущенные из оккупированного Крыма "Шахеды" долетели до Закарпатья
В воскресенье вечером, 3 декабря, россияне запустили из оккупированного Крыма ударные беспилотники "Шахед", которые ночью долетели до Закарпатья.
Об этом писали Воздушные силы ВСУ в телеграм-канале.
Сообщалось, что в 2:22 вражеские беспилотники долетели на запад страны, в 3:34 воздушную тревогу объявили на Закарпатье.
"2.22 Львовская, Волынская области – угроза применения ударных БПЛА!
2.49 "Шахеды" в направлении Львова! На востоке – активность вражеской тактической авиации! Угроза применения авиационного вооружения.
3.15 Ивано-Франковская область – угроза применения ударных БПЛА!", - говорилось в сообщениях ВС ВСУ.
На пути к Закарпатью "Шахеды" перемещались в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
Напомним, в ночь на 4 декабря россияне атаковали 23 ударными "Шахедами" с мыса Чауда (из Крыма) и управляемой авиационной ракетой (из Херсонской области). Силы ПВО сбили ракету и 18 "Шахедов". Противовоздушная оборона работала не менее чем в девяти областях Украины.
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