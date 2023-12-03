Россияне начали применять мощные модернизованные беспилотники "Шахед", которые могут уничтожить половину здания.

Об этом сообщил эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

По его словам, в одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

"Чтобы вы понимали, этот заряд может поразить половину жилого дома, если не весь. Это, можно сказать, аналог заряда "Солнцепека" и "Буратино", – объяснил Бескрестнов.

Известно, что термобарическое оружие ТОС-1А "Солнцепек" при ударе выбрасывает аэрозольное вещество, которое воспламеняется, лишая воздух кислорода, создавая вакуум, который разрушает бетонные конструкции и разрывает легкие человека.

Напомним, недавно внутри одного из "Шахедов", сбитых во время недавней массированной атаки россиян, обнаружили пауэрбанк и некое устройство с сим-картой одного из украинских операторов. Сообщалось, что устройство могло использоваться для корректировки полета дрона через мобильную сеть.

Ранее мы писали, что во время одной из атак россияне использовали черные "Шахеды", покрытые карбоном.

Также мы рассказывали, что новая модификация российского беспилотника "Ланцет" позволяет обходить защиту техники ВСУ, подрывать боеприпас на некотором расстоянии и выпускать в сторону машины ударное ядро.