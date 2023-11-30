Скреплены скотчем. Внутри одного из сбитых "Шахедов" нашли пауэрбанк и устройство с сим-картой
Украинские паблики сообщают, что внутри одного из "Шахедов", сбитых во время недавней массированной атаки россиян, обнаружены пауэрбанк и некое устройство с сим-картой одного из украинских операторов.
Пишут, что устройство могло использоваться для корректировки полета дрона через мобильную сеть.
Сообщение о находке прокомментировал военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.
По его словам, устройства были установлены на нескольких БПЛА.
"В ночь крайней массовой атаки "Шахедов" мы перехватили сильный сигнал с воздуха при пролете "Шахедов" через точки наблюдения. На нескольких сбитых "Шахедах" были установлены модемы мобильной связи LTE с антеннами MIMO. Все было смонтировано на скотче. Поэтому, мы имеем дело с экспериментами РФ, а не серийным изделием", – сообщил Бескрестнов.
Ранее мы писали, что во время атаки РФ использовала черные "Шахеды" покрытые карбоном.
А также, что появились фото черных "Шахедов", впервые выпущенных россиянами по Украине.
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