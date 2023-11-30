Украинские паблики сообщают, что внутри одного из "Шахедов", сбитых во время недавней массированной атаки россиян, обнаружены пауэрбанк и некое устройство с сим-картой одного из украинских операторов.

Пишут, что устройство могло использоваться для корректировки полета дрона через мобильную сеть.

Сообщение о находке прокомментировал военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, устройства были установлены на нескольких БПЛА.

"В ночь крайней массовой атаки "Шахедов" мы перехватили сильный сигнал с воздуха при пролете "Шахедов" через точки наблюдения. На нескольких сбитых "Шахедах" были установлены модемы мобильной связи LTE с антеннами MIMO. Все было смонтировано на скотче. Поэтому, мы имеем дело с экспериментами РФ, а не серийным изделием", – сообщил Бескрестнов.

Ранее мы писали, что во время атаки РФ использовала черные "Шахеды" покрытые карбоном.

А также, что появились фото черных "Шахедов", впервые выпущенных россиянами по Украине.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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