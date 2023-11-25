Появились фото чёрных "Шахедов", впервые выпущенных россиянами по Украине
Россия применила новые модификации дронов для ударов по территории Украины. Появились фото черных "Шахедов", которые были применены во время массированной атаки россиян.
Соответствующие снимки обломков беспилотников публикуют телеграм-каналы.
Как заявляют специалисты, чёрный окрас усложняет нацеливание на дроны в тёмное время суток.
Также Reuters и The Sun показали видео, как сегодня ночью над Киевом сбивали "Шахеды".
Ранее о том, что во время атаки Киева РФ использовала чёрные "Шахеды", покрытые карбоном, рассказал представитель Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.
"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и чёрный цвет - понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", - сказал спикер.
Мы также сообщали, что атака российских беспилотников прошлой ночью была самым массированным ударом по Киеву и рассказывали, что об этом известно.