Россия применила новые модификации дронов для ударов по территории Украины. Появились фото черных "Шахедов", которые были применены во время массированной атаки россиян.

Соответствующие снимки обломков беспилотников публикуют телеграм-каналы.

Как заявляют специалисты, чёрный окрас усложняет нацеливание на дроны в тёмное время суток.

Также Reuters и The Sun показали видео, как сегодня ночью над Киевом сбивали "Шахеды".

Ранее о том, что во время атаки Киева РФ использовала чёрные "Шахеды", покрытые карбоном, рассказал представитель Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и чёрный цвет - понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", - сказал спикер.

Мы также сообщали, что атака российских беспилотников прошлой ночью была самым массированным ударом по Киеву и рассказывали, что об этом известно.