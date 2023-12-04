В ночь на 4 декабря силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 18 российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

В ночь на 4 декабря россияне атаковали 23 ударными "Шахдами" с мыса Чауда (из Крыма) и управляемой авиационной ракетой (из Херсонской области).

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате были уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Противовоздушная оборона работала в не менее девяти областях Украины.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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