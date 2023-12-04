Ночью ПВО сбили одну ракету и 18 "Шахедов"
В ночь на 4 декабря силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 18 российских беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
В ночь на 4 декабря россияне атаковали 23 ударными "Шахдами" с мыса Чауда (из Крыма) и управляемой авиационной ракетой (из Херсонской области).
К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате были уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Противовоздушная оборона работала в не менее девяти областях Украины.
Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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