Утром в пятницу, 24 ноября, Министерство обороны России заявило о масштабной ночной атаке беспилотников. Утверждается, что сбито 16 дронов: три над Волгоградской областью и 13 - над Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Российские паблики пишут, что три беспилотника самолетного типа попытались атаковать воинскую часть в Городищенском районе Волгоградской области, но были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. Один из них упал на территории части и взорвался. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что в России усилили ПВО в граничащих с Украиной областях.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе. Также вчера в онлайн-формате прошла очередная встреча контактной группы "Рамштайн", на которой обсуждали военную помощь Украине. Основные договоренности касались обеспечения системами ПВО накануне зимы.

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