Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Ермак заявил, что "Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14–15 декабря, о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС". Венгрия, напомним, грозит заблокировать решение о принятии Украины.

Глава Офиса президента также заявил, что Рада в течение ближайших дней планирует утвердить перечень евроинтеграционных законопроектов.

"Мы полностью выполним наши обязательства", - заявил Ермак, имея в виду, вероятно, уже вызвавший споры в Украине законопроект о правах нацменьшинств, принятия которого требует Венгрия.

Также Ермак и Сийярто обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана и "договорились работать над определением удобной даты такой встречи".

Напомним, Орбан призвал руководство ЕС не выносить на повестку дня Евросовета решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Судя по всему, Ермак пытается путем переговоров с главой МИД повлиять на позицию Венгрии, чтоб она не блокировала решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.