Венгрия не поддержит решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и выделение ей Европой 50 млрд евро до 2027 года.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он сказал, что сейчас эти две темы обсуждаются в Брюсселе.

"Венгерское правительство не поддерживает принятие этих двух мер — ни внесения изменений в бюджет, ни присоединения Украины к ЕС", — сказал Гергей Гуйяш.

Ранее Венгрия опять выступила против военной помощи Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "поставки оружия приводят к новым жертвам". Он отметил, что на фронте гибнут и украинские венгры, чего Будапешт хочет избежать. Также Сийярто заявил, что война приводит к подорожанию энергоносителей, из-за чего инфляция выросла в 10-15 раз.

Венгрия уже давно блокирует передачу Украине 500 миллионов евро военной помощи от ЕС.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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