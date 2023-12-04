Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что планировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом Порошенко сообщил на брифинге.

"Действительно, я и мои службы обратились к лидерам государств, условно относящихся к скептикам. Среди них есть и Венгрия, и Словакия, и другие государства, где я предложил встретиться, обсудить ситуацию, чтобы убедить лидеров государств, которых я очень хорошо знаю", – заявил Порошенко.

Ранее СБУ сообщила, что Порошенко не выпустили за границу из-за того, что он хотел встретиться с Орбаном.

Напомним, что правительство Венгрии подтвердило, что у премьер-министра страны Виктора Орбана была запланирована встреча с народным депутатом Петром Порошенко. Ее инициировал пятый президент Украины, которого не выпустили за границу.

Перед этим у Орбана заявили, что отказ украинских властей выпускать Порошенко за границу - это "еще одно указание на неготовность Украины ко вступлению в ЕС".

Отметим, что вслед за Порошенко не выпустили за границу и трех нардепов от "Евросолидарности" - Ирину Геращенко, Марию Ионову и Иванну Климпуш-Цинцадзе.