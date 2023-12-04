Правительство Венгрии подтвердило, что у премьер-министра страны Виктора Орбана была запланирована встреча с народным депутатом Петром Порошенко. Ее инициировал пятый президент Украины, которого не выпустили за границу.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств.

"Они не хотят быть барьером для встреч такого рода", — цитирует его слова Telex.

Темы несостоявшейся встречи он называть не стал со словами: "Не будем вдаваться в такую фантастику".

Ранее представитель правительства Орбана заявил, что отказ украинских властей выпускать Порошенко за границу - это "еще одно указание на неготовность Украины ко вступлению в ЕС".

Напомним, 1 декабря Порошенко не выпустили за границу. Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке и опубликовал видео общения с пограничниками.

В Службе безопасности Украины прокомментировали отказ выпускать нардепа. СБУ заявила, что получила информацию о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Орбаном," который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ".

На это в порошенковской "Евросолидарности" напомнили, что с Орбаном, которого СБУ назвала "пророссийским", не так давно встречался и Владимир Зеленский.