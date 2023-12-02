В заграничные командировки не пустили ещё трёх нардепов от "Евросолидарности" - Ирину Геращенко, Марию Ионову и Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Об этом сообщили депутаты у себя в соцсетях.

Женщины-нардепы планировали поехать в США.

Судя по всему, их командировки не были подписаны спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Ранее на границе развернули назад лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко под предлогом того, что он намеревался в Европе встретиться с "пророссийским" премьером Венгрии Орбаном.

"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - сообщили в СБУ.

Сам Порошенко заявил, что планировал посетить Польшу, Брюссель и США. О планах встречи с Орбаном он ничего не говорил.

В свою очередь в "Евросолидарности" напомнили, что незадолго до этого с Орбаном встречался президент Зеленский. При этом в партии экс-президента не опровергли и не подтвердили, собирался ли Порошенко встречаться с главой венгерского правительства.