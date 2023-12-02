У бывшего президента Украины Петра Порошенко уже отреагировали на заявление СБУ о том, что он намеревался встретиться премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поэтому экс-президента Украины не выпустили за границу.

В заявлении "Евросолидарности" в Фейсбуке напомнили, что с Орбаном, которого СБУ назвала "пророссийским", не так давно встречался и Владимир Зеленский.

При этом в партии экс-президента не опровергли и не подтвердили, собирался ли Порошенко встречаться с главой венгерского правительства.

"То есть нельзя исключать, что такая встреча действительно была запланирована.

При этом, что интересно, в Будапеште у бывшего президента есть кондитерская фабрика, которая входит в "империю "Рошен". Адрес венгерского филиала указан на сайте корпорации.

Иными словами, Порошенко в любом случае было что обсудить с Орбаном, если бы он с ним встретился", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее публиковалось фото распоряжения об отмене разрешения на выезд Петра Порошенко.

Также появилось видео, как Порошенко угрожал не пустившему его за кордон пограничнику. Сначала экс-президент назвал фальшивым документ, на который сослался пограничник, и обвинил его в срыве встречи за рубежом.

"Вы срываете встречу. Эта филькина грамота меня не касается", - заявил Порошенко, возвращая начальнику КПП лист с его планшета.