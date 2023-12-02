В Службе безопасности Украины прокомментировали отказ выпускать за границу бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

СБУ заявила, что получила информацию о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном," который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ".

"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - считает СБУ.

Поэтому спецслужба обратилась в Офис президента, Кабмин и Верховную Раду Украины "с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций".

Сам Порошенко заявлял, что планирует посетить Польшу, Брюссель и США. О планах встречи с Орбаном он ничего не говорил.

Ранее было опубликовано фото распоряжения об отмене разрешения на выезд Петра Порошенко.

Мы также публиковали видео, где Порошенко угрожает не пустившему его за кордон пограничнику.