Планы встречи с Орбаном. СБУ прокомментировала отказ выпускать Порошенко за границу
В Службе безопасности Украины прокомментировали отказ выпускать за границу бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.
СБУ заявила, что получила информацию о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном," который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ".
"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - считает СБУ.
Поэтому спецслужба обратилась в Офис президента, Кабмин и Верховную Раду Украины "с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций".
Сам Порошенко заявлял, что планирует посетить Польшу, Брюссель и США. О планах встречи с Орбаном он ничего не говорил.
Ранее было опубликовано фото распоряжения об отмене разрешения на выезд Петра Порошенко.
Мы также публиковали видео, где Порошенко угрожает не пустившему его за кордон пограничнику.