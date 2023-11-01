Пограничники больше не принимают документы в "Дие" для выезда за границу.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью "Интерфакс-Украина".

"Загранпаспорт должен быть физический. У нас были факты попыток показать документы в псевдо "Дие". Человек утверждал, что он – многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А при тщательной проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", - рассказал он.

В "Дие" все еще можно показать документ об инвалидности. А также приложение может быть использовано для идентификации личности, но не для пересечения границы.

Ранее ГПСУ сообщали, что с начала года более двух тысяч украинских чиновников пытались выехать за границу без законных оснований.

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