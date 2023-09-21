На портале "Дия" запущена услуга оплаты штрафа за административное правонарушение, начата запись на бета-тест новой функции.

Об этом сообщает в своем Фейсбуке вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что сервис "Дия" предоставляет уникальную возможность быстро и без лишних хлопот оплатить штраф за административное нарушение. Пока услуга доступна в тестовом режиме. Основной целью тестирования является проверка работоспособности услуги и ее максимальной удобности и корректности.

Вице-премьер пригласил украинцев участвовать в бета-тестировании. Это могут сделать люди, достигшие 16 лет и имеющие верифицированный индивидуальный налоговый номер в "Дии", а также судебное дело со штрафом за административное правонарушение.

Ранее мы сообщали, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил до начала отопительного сезона оцифровать данные о пунктах несокрушимости и выложить их в "Дие".

Ранее в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра. Такая выписка подтверждает, что гражданин имел или имеет бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании.