С понедельника, 4 сентября, на портале "Дия" станут доступны еще четыре социальных сервиса, которые касаются усыновления детей.

Об этом сообщил заместитель министерства социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко в эфире "Украинского Радио".

Речь идет о следующих сервисах:

помощь при усыновлении ребенка;

помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;

помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

"Сейчас в Украине, к сожалению, многие дети остаются без родителей. И такой комплекс услуг по усыновлению актуален, и его актуальность растет", - рассказал Кошеленко.

От отметил, что на портале "Дия" есть возможность получить первичную консультацию по усыновлению, а затем там же зарегистрироваться как кандидат на усыновление.

"Это упрощается одним из самых бюрократических непрозрачных процессов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы он проходил быстро и эффективно", – рассказал Кошеленко.

Ранее мы уже рассказывали о сервисах в "Дие" для желающих усыновить ребенка.

Также мы писали, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

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