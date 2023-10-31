"Дия" своеобразно поздравила украинцев с Хэллоуином. Аккаунт "Дия" в телеграм опубликовал сообщение от ТЦК, которое якобы пришло пользователям. Подпись под картинкой гласит, что это шутка.

Судя по всему, не все украинцы шутку поняли и начали активно удалять государственное приложение.

"Загружайте приложение обратно. "Дия" не присылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween", - говорится в сообщении.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что рассылки электронных повесток через "Дию" не будет.

Также мы писали, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Суть ее будет в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию, на которой он готов служить.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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