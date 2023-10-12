В "Дие" в тестовом режиме запустили сервис покупки и продажи автомобилей.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров на международном экономическом форуме в Киеве.

"У нас много впереди революционных услуг. Сейчас у нас в бета-тесте возможность купить, продать автомобиль через "Дию". Без центра МВД, без "бегунков", которые за тысячи гривен предлагают купить место в очереди. Возможность в несколько кликов продать, купить автомобиль в "Дии", - рассказал министр.

А по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в Украине отменят обязательную техническую экспертизу. Она останется только при первой регистрации автомобиля. Также ее можно будет сделать по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.

Кроме того, при покупке автомобиля в автосалоне покупатель сразу будет получать техпаспорт и номерной знак. Для этого не придется приезжать в сервисный центр. Еще власти отменят транзитные номера.

В конце сентября на портале "Дия" была запущена услуга оплаты штрафа за административное правонарушение и начата запись на бета-тест новой функции.

Ранее в "Дие" появилась возможность получения выписки из Единого госреестра. Такая выписка подтверждает, что гражданин имел или имеет бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании.