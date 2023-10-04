Штраф за нарушение ПДД, зафиксированный камерами автоматической фиксации, вновь можно оплатить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сделать это можно:

- на официальном сайте МВД;

- через мобильное приложение "Штрафы ПДД";

- через телеграмм-бот "Штрафы ПДД" (ShtrafyPDRbot).

Там же можно получить детальную информацию о штрафе и расположении камер на дорогах.

В первые 10 дней после выписки штрафа его можно оплатить с 50%-ой скидкой.

Ранее сообщалось, что на портале "Дия" запущена услуга оплаты штрафа за административное правонарушение, начата запись на бета-тест новой функции.

А также, что в Украине завтра включат сразу 50 дорожных камер для фиксации нарушений ПДД.

Также мы писали о том, что, по данным Минцифры, в Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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