С завтрашнего дня по всей Украине включат сразу 50 дорожных камер для фиксации нарушений ПДД. Из них 19 - уже новых, которые заработают впервые. Остальные были отключены после начала войны.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

Таким образом всего по Украине будет работать 215 видеокамер.

Полный список локаций, где с 11 августа возобновится видеофиксация - на скриншоте.

Ранее мы публиковали карту расположений камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, в сентябре прошлого года в "Дию" вернули функцию оплаты штрафов за нарушение ПДД, отключенную с начала войны.

Кроме того, в МВД сообщили, что теперь украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения неограниченное количество раз. Ранее желающим получить права давали только три попытки.

Также мы писали, что в Раде хотят ввести штрафы до 34 тысяч гривен за слишком шумную езду на авто и мотоцикле. В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающим допустимый уровень шума.