Завтра, 28 апреля, в Украине заработают системы автоматической фиксации нарушений на дорогах.

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

35 комплексов, которые перестали работать из-за войны, снова запустятся на дорогах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей.

Также запустят четыре новых прибора контроля в Днепре и Кременчуге.

Размещение камер можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Нацполиции.

Напомним, в сентябре прошлого года в "Дию" вернули функцию оплаты штрафов за нарушение ПДД, отключенную с начала войны.

Как писала "Страна", "Слуги народа" хотят за нарушение ПДД начислять штрафные баллы.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

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